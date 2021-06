ಕನಸು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ: ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 'ಮೆದುಳಿ'ಗೆ ಹೊಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ರೋಗಾಣು!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 07: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಭಯ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಬಂತು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಮೊದಲ ಅಲೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೆನಡಾ ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ.

ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೇ!?

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಭೀತಿ ನಡುವೆಯೇ ನಿಗೂಢ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 48 ಮಂದಿಗೆ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ, ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.

English summary

Amid COVID-19 Pandemic, Mysterious Brain Disease Reported In Canada. So Far 48 Infected Patients Have Been Found In Which Symptoms Like Insomnia, Limb Dysfunction And Hallucinations Have Been Seen.