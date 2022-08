ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..

Features

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಒದ್ದೆಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಫೋನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಫೋನ್‌ನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಂತರ ಫೋನ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಸಾಧನವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಂತರ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳು, ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Monsoon: Do not do these things if the mobile gets wet in the rain check here,