ಪುರಾತನ ಕೋಟೆ, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ, ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ- ಇದು ಉ.ಕ.ದ ಮೀರ್ಜನ್

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣಗಳಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ತಾಣಗಳು ಎಂದರೆ ಅವು ಪ್ರವಾಸಿಯ ತಾಣಗಳು. ಹೀಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ಜನ್ ಕೋಟೆ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲು ಹಸಿರು ಪಾಚಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಕೋಟೆಯು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡುತ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದೇ ಚೆಂದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.

ಹತ್ತು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯು ಎತ್ತರದ ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುರುಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ಗೋಡೆಗಳು, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ, ಕಾವಲು ಗೋಪುರಗಳು, ಸಭಾಂಗಣದ ಅವಶೇಷಗಳು, ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ದರ್ಶನ ಮಂದಿರ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಒಂಟಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟೆಯು ಮೂರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು, ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೋಮಾಂಚಕ ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜಮನೆತನದ ಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಟೆಯು ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Places that provide comfort like rest stops during the rainy season are tourist spots. Thus, the tourist destination built during the rainy season is Meerjan Fort in the rainy season in Uttara Kannada district,