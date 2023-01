ರೈಲು ಹಳಿ ಬಳಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಭೂಪ: ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

ರೈಲು ಹಳಿ ಬಳಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ.

ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಜನವರಿ 24: ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಆರ್‌ಪಿಎಫ್) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾನವಸಹಿತ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ (ಎನ್‌ಇಆರ್) ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇಜವಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೋರಖ್‌ಪುರ ಕ್ಯಾಂಟ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

ರೈಲು ಹಳಿ ಬಳಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ 22 ವರ್ಷದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳದಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ರಂಜಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಹಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಘಟ್ಟ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ರೈಲ್ವೇ ಕಾಯ್ದೆ 145 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

RPF #Gorakhpur have arrested a man wearing teddy costume, for dancing & shooting reel for #Instagram & ₹YouTube channel at Nand Nagar railway crossing. Accused identified as Sunil Kumar (22) has 1600 followers on his SM channel, where he post funny video. #UttarPradesh #Railways pic.twitter.com/ZyP5L2Hgcg

ಅವರು 'ಟೆಡ್ಡಿ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಟದ ಕರಡಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

