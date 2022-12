Long Weekends in 2023ರಲ್ಲಿವೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5: 2023 ರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಜಾದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಜೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲದು.

2022 ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವು ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 2023ರ ವರ್ಷವು ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

1. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಶನಿವಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ, ಜನವರಿ 1, ಭಾನುವಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2 ಸೋಮವಾರದಂದು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ರಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

2. ಜನವರಿ 14 ಶನಿವಾರ ಲೋಹ್ರಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಜನವರಿ 15 ಭಾನುವಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಬರಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಜನವರಿ 13 (ಶುಕ್ರವಾರ) ಮತ್ತು ಜನವರಿ 16 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ನೀವು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 3. ಜನವರಿ 26, ಗುರುವಾರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಜನವರಿ 28 ಶನಿವಾರ ಇರಲಿದೆ. ಜನವರಿ 29 ಭಾನುವಾರ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಜನವರಿ 27, ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

