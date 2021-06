ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾದ 10 ನಗರಗಳು ಯಾವುದು?- ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ

Features

oi-Mayuri N

ಆಕ್ಲೆಂಡ್, ಜೂ. 09: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುನಿಟ್‌ನ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿವೇಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2021 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ನಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಒಸಾಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಡಿಲೇಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳು ಅಗ್ರ 10 ರಲ್ಲಿವೆ.

ಕಾಂಗರೂ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಅಬ್ಬರ..! ಭಾರತದ ಬಳಿ ವಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೇಡಿಕೆ..!

ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ನಗರವು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.

English summary

The top 10 most livable cities in the world, and their scores according to The Global Liveability Index 2021. Here is the list take a look.