ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಉತ್ತಮ?

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶೇ. 19ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು 'ಎಣ್ಣೆ' ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೇಫ್?

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದೋ, ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ.

ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 40 ಗ್ರಾಂಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ?, ಮಾಡಿದರೂ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಯಾವ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಾನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ: ಕುಡುಕರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವೇನು? ತಿಳಿಯಿರಿ

English summary

Alcohol is known to cause diabetes if went uncontrolled. Diabetics should be beware of low blood sugar when taking alcohol.