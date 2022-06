ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳ ಕಳ್ಳತನ; ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಕಳ್ಳತನದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಇವೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುತ್ತವಂತೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಇರಲಿವೆಯಂತೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂತೆಯಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಚಹರೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕರಾಮತ್ತು ತೋರುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯಂತೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ, ಕಾರುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು? ಅದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಕಾರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

More than one lakh cars are getting stolen in India every year. Highest car theft cases are in Maharashra. It is suggested to have GPS tracker to face the situation.