ಅಲ್ ಖೈದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಟವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು!

2001ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅವಳಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ ಖೈದಾ ವಿಮಾನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿಯುವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ದಾಳಿಯ ಸೂತ್ರಧಾರ ಒಸಾಮ ಬಿಲ್ ಲಾಡೆನ್ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಾಡನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಸೂತ್ರಧಾರನಿದ್ದ. ಆತನೇ ಅಯಮಾನ್ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ.

ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಈತನನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 71 ವರ್ಷದ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ಅಲ್ ಖೈದಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎನಿಸಿದ್ದ.

ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ; ಅಲ್-ಖೈದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜವಾಹಿರಿ ಸಾವು

2011ರಲ್ಲಿ ಒಸಾಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬೊಟ್ಟಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದರೆ, ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜವಾಹಿರಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಅಯ್ಮನ್ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಪ್ಪಿ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಸೇರಿದ್ದು, ಈತ ನಡೆಸಿದ ವಿದ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳೇನು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಂದಿತು? ಎಂಬ ರೋಚಕ ಬಣ್ಣನೆ ಇರುವ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಅದರ ವಿವರವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Al-Qaida Chief Al-Jawahri was killed in US drone attack at Kabul. The plan was put in place months back. Al Jawahri used to pop out in the balcony everyday. This made easy to kill him.