ಭ್ರಷ್ಟ IAS ಗಳಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಡುವ ಕನ್ನಡಿಗ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ. 25: ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸು ಸೇವೆಗೆ ಬಂದರೆ ಜನರಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಸೊಹರಾಬುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಜರ್ನಿ ರಣ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ದಿನೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್. ಇದೀಗ ಕಡು ಭ್ರಷ್ಟ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಎಂ.ಎನ್. IPS ಅವರ 'Opration curruption' ಕಾರ್ಯ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಗಳೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ ಪೇಜ್

English summary

Dinesh MN is an IPS officer from Karnataka. Currently working as Additional Director General of Police of Anti Corruption Bureau, Rajasthan. Here is the life journey and his career.