ರಾಮಾಯಣ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು; ಪ್ರಯಾಣ ದರ, ಏಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ ಈ ರೈಲು ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಾಣ ಯಾತ್ರೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಈ ರೈಲು ಮತ್ತೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೈಲನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಆರ್‍‌ಸಿಟಿಸಿಯು ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2022ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ರೈಲು ಓಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಯಾತ್ರೆಯೂ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ 19 ರಾತ್ರಿಗಳ, 20 ಹಗಲುಗಳ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಯಾತ್ರೆ ರೈಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆ, ವಾರಣಾಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್, ಹಂಪಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಜನಕ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು, ಇದು ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸಹ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

English summary

Sri Ramayana Yatra train which was successful in June will run again The Bharat Gaurav tourist train which tours the religious centers associated with Rama is once again being run for tourists. IRCTC has said that this train will run again from August 24, 2022,