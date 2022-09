ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ತು, ಬರಲಿದೆ ವಿಶಾಲ್; ಇದಾಗಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆ

Features

ಭಾರತದಿಂದ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಂತ್ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲುದು.

ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ವಿದೇಶದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ ಹಡಗನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲವು. ಭಾರತ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಫಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಂದು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಹಡಗಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಹಡಗೂ ಹೌದು. ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಹೆಸರಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. 1997ರಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಯಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಹೊಸ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಮೂರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿವೆ. ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ. ಇವು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಹಡಗುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಕೂಡ ನಿಂತಿದೆ. ಹೊಸ ಹಡಗು ಈಗ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ INS ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಈಗ ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಈಡೇರಿದರೆ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಭಾರತದ್ದಾಗಲಿದೆ.

