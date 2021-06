ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಏಕತೆ ಕೊರತೆ?

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.30: ಭಾರತವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರುವ ದೇಶ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವು ಭಾರತವು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏಕತೆಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುದು ಕೂಡಾ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ''ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂಬುದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಮೂಲದ ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ''ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುವ'' ಗುಂಪು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೌರ್ಹಾದತೆಯ ತವರೂರಾಗಿರುವ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹುನ್ನಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನೈಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ. ಈ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತೀಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಐಕ್ಯತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

