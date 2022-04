ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಾಗ ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷ ಪಿಎಂಎಲ್(ಎನ್) ನಾಯಕ ಹಾಗು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜಟಿ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಹಿಹಂಚಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ನವಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಹಬಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಿಯಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಷರೀಫ್ ಭಾರತ ಮೂಲದವರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

1947ರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಭಾರತದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ ಕೆ ಆಡ್ವಾಣಿ ಮೊದಲಾದವರು ಈಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಿಯಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಷರೀಫ್ ಅವರೂ ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

English summary

locals of Jati Umra, a village in Amritsar, gathered in the Gurudwara here to pray for Shehbaz Sharif to become the next PM of Pakistan.