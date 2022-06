ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ರೆ ಬದುಕ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ...!

Features

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹಣ, ಬಂಗಾರ, ವೈಢೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಆರೋಗ್ಯವೆಂಬ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ನಿರರ್ಥಕ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳವರೆಗಾದರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಂತೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜರ್ನಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಹವೂ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾವು ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆಯತಪ್ಪಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಸಮತೋಲನವೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬೀಳುವವರೇ ಅಧಿಕ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವುದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.

British Journal of Sports Medicine has published a report that says if we can't stand in one leg for more than 10 seconds, risk of dying is more.