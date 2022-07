ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ಮಿಷನ್‌; ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನವರನ್ನು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್‌ನ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ನಾಸಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನೌಕೆಯ ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಲಿದೆ.

ಹೌದು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಾನವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಮಿಷನ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮಿಷನ್‌ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ಮೆಗಾ ರಾಕೆಟ್‌ನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾಸಾದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಜಿಮ್ ಫ್ರೇ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾಸಾದ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದು, ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ಮಿಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನವರಹಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.

English summary

NASA wants to send humans to the moon again with the Artemis-I mission-I. NASA has set a date for Artemis's first rocket launch. There will be no crew in this operation. However, it will be sent to the moon through the journey of this vessel and will return to the earth after a few days,