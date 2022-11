Embryo Freezing: ಘನೀಕೃತ ಭ್ರೂಣಗಳಿಂದ ಮಗು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ಮಯವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವೀರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಾಗಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಶಿಶುಗಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಪುರುಷ ತನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಫಲೀಕರಣದ (ಐವಿಎಫ್) ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಐವಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣು, ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭ್ರೂಣವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

English summary

Significantly higher risk for hypertensive disorders in pregnancy (HDP) are associated with frozen embryo transfer even when accounting for parental characteristics within sibships, according to study findings published in Hypertension.