ನವದೆಹಲಿ,ಜು.6: ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾಣಿಗಳು, ಬಾಣಸಿಗರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊರಂಗಾ, 27, ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಾಣಸಿಗ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಈಗ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಣಸಿಗನಾಗಿ ನಾನು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಊಟವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಸ್‌ ನಿರ್ಧಾರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕು. ಈ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ನಾವು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆದಾಯ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನವೀನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ? ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ?

