ಇಂದು ಎರಡು ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ: ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ವಿಶೇಷ

Features

oi-Amith

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21: ವರ್ಷದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನವಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೋಮವಾರ ಗೂಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಡೂಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ 'ಸಾಲ್‌ಸ್ಟೈಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ್‌ಸ್ಟೈಸ್ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ನ ಸಾಲ್‌ಸ್ಟಿಟಿಯುಮ್, ಅಂದರೆ 'ಸೂರ್ಯ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಹೆಮಿಸ್ಪೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ 23ರ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡಿ. 21ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಅಚ್ಚರಿ..!

ಚಳಿಗಾಲಯದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಹೆಮಿಸ್ಪೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಮಿಸ್ಪೇರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚಳಿಗಾಲ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅತ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ 'ಮಹಾನ್ ಸಂಯೋಗ'ದ ದಿನದಂದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ 2080ರವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು.

ಕಪ್ಪುಕುಳಿಗೂ ಕೂದಲು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್‌ನ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ

ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಮಹಾನ್ ಸಂಯೋಗ'ವನ್ನು 2020ರ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ತಾರೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಡಿಗ್ರಿಯ ಕೇವಲ 10ರಷ್ಟು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇನ್ನು 60 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Skywatchers, you're in for a once-in-a-lifetime treat! Jupiter & Saturn are doing a planetary dance that will result in the Great Conjunction on Dec 21, just after sunset. Find out:



🤩 When and where to look up

📷 How to photograph the conjunction



Visit: https://t.co/SdQSLex2Ex pic.twitter.com/DkaB5XyO9B