Friendship Day- ಗೆಳೆಯರೇ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೇ...

ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 7, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ನೇಹ ದಿನ. ಗೆಳೆತನ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಧ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಹಂತರದವರೆಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳೆನಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತನದ ನೆನಪು ಬಲು ಸುಮಧುರ. ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಮುಗ್ಧ ಮನಸು, ಭಾವನೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ. ತುಂಟಾಟ ಬಲು ಮಜಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೀಟಲೆ, ಹುಡುಗಾಟ, ತರಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ.

ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರುವುದು ಬಂಧುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಂಬುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತಿರುವ ಸತ್ಯ. ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ.

ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಸಮಯ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಸಮಯ.

Friendship Day 2022, Know the importance of friendship in our life. See out greatly friendhip is projected in our Kannada movies, and Bollywood movies.