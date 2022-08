ಥರಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಯೂರೋಪ್; ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್, ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ತಣ್ಣೀರು- ಏನಿಂಥ ಸ್ಥಿತಿ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಯೂರೋಪ್ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳೇ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲೋಪ ಇಲ್ಲದ, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಂಥ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳು ಈಗ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಯೂರೋಪ್ ಈಗ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಬಹುತೇಕ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೂರೋಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈಗ ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಗರಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಜನರು ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ರಹ ಉಳಿಸಲು ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯೂರೋಪ್ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಿಲ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

English summary

Many European countries like France, Germany are focusing on saving electricity and gas so that economy won't be much affected. This comes after gas and oil supply from Russia gets dirupted.