ಕೊಹಿನೂರ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್‌ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಕಿಂಬರ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 19: ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರವನ್ನು ಹಿಂದುರುಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರ 500 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್‌ ವಜ್ರವನ್ನು ಹಿಂದುರಿಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಹಲವಾರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಈಗ ಆಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಜ್ರವನ್ನು ಹಿಂದುರಿಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಜ್ರವಾಗಿದೆ.

ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 1905ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊರೆತ ದೊಡ್ಡ ವಜ್ರವಾದ ಇದನ್ನು ಕಲಿನನ್ I ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಜ್ರವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ ರಾಜದಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಕಲಿನನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಖನಿಜಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಥಂಡುಕ್ಸೊಲೊ ಸಬೆಲೊ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ change.org ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 6,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ವುಯೋಲ್ವೆತು ಝುಂಗುಲಾ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 530.2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದ ವಜ್ರವನ್ನು ರಾಜದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು 1600 ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

As demands for the return of the famous Kohinoor diamond, which was taken away from India after the death of British Queen Elizabeth II, now South Africa has also demanded the return of her 500 carat star diamond.