Lawn Bowls- ಭಾರತ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಆಟ ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ?

oi-Vijayasarathi SN

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಇರಲಿ, ಚಿನ್ನ ಇರಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಿನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಭಾವೋದ್ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಈ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂಥ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು.

ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವನಿತೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಚೌಬೇ, ಪಿಂಕಿ, ನಯನ್‌ಮೋನಿ ಸೈಕಿಯಾ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ರಾಣಿ ಟಿರ್ಕೆ ಇದ್ದರು.

15 ಸುತ್ತುಗಳ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿ ಗೆದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತಿಗೂ ಎಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 15 ಎಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಲಾನ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಆಟ ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Indian Women's team won Gold in Lawn Bowls Game at Commonwealth Games 2022 in Birmingham. Here is the details of how to play this game.