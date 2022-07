ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಚೆನ್ನೈ, ಜುಲೈ 21: ಚೆಸ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು 44ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 28ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಹೊರವಲಯದ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಶೆರಟಾನ್‌ನ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಸ್ ಮಹಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. 43ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಬಟುಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ 44ನೇ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ದಿನ 2022: ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 2020 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಕೂಟಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು 44ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ 44ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನಿಸಿದ್ದವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕೃತ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

India is hosting 44th Chess Olympiad from July 28 to August 10, with Mahabalipuram as the venue. This is the biggest Chess olympiad and the first for India.