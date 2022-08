Features

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳ ಸರಣಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ದಂಗೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ನಾಯಕ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಅಬಿದ್ ಮತ್ತು ನೌಫಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರವೀಣ್‌ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಉಗ್ರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹುಡುಗಿ ರುಕ್ಸಾನ ಕೌಸರ್; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಒಂದು ನೆನಪು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಎನ್‌ಐಎ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯಂತೆ ದೇಶದ ಬೇರೆಡೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ಗಳು ಇರುವುದು ಎನ್‌ಐಎ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿಯ ಉಮೇಶ್ ಕೊಲ್ಹೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ್‌ನ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಥವೇ ಹಿಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ಗಳು ಕೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ೪ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಮದ್‌ನಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೨೩ ವರ್ಷದ ಪ್ರತೀಕ್ ಪವಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಜಿಹಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ: ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಆತಂಕ

An Intelligence Bureau official says that such hit squads are being formed following a clarion call by the Islamic Courts which have been specifically set up to target Hindus in India.