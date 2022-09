ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ 62% ಹೆಚ್ಚಳವಾಯ್ತು! ಯಾಕೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇನ್ನುಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವುವಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಸರವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಕಹಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ಇನ್ನುಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವು, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 48% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು 102 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

According to the study, while commute from Whitefield recorded only 48% spike in travel time, it remains the longest travel commute in the city during the rains at 102 minutes Read more.