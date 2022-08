ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ: ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಜಾರಾಮರ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ದೇಶದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಜುಲೈ 25ರಂದು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅವರ ನೆನಪು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸಾಹಸ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅವಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ವೀರರಾಣಿ ಹಾಗೂ ವೀರ ಯೋಧೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದೆ.

75 years of Independence Significance of Railway stations in the struggle for Freedom - Kittur Railway Station Azadi ka Railway Station #Kittur #AzadiKaAmritMahotsav #IndiaAt75 #AzadiKiRailGadiAurStations @KarnatakaVarthe @DDChandanaNews https://t.co/J9SLBHlltC pic.twitter.com/gbR5NzOGKh

ಹೌದು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೊದ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದವು ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಥೆ ಬಹುತೇಕ ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು 'ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರ್ತಿ. ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

English summary

Azadi ka amrit mahotsav: Remembering The Kittur Rani Chennamma check here kannada Kittur Rani Chennamma is considered Karnataka's pride as well as a symbol of valour. Her statues are installed across Karnataka,