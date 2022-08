ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಕಲಿ ಹಣದಲ್ಲಿ 2,000 ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟುಗಳದ್ದೇ ಸಿಂಹಪಾಲು

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 30: 2021ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಕಲಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 60ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು 2,000 ರುಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2021 ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 20.39 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ 12.18 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು 2,000 ರುಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ 500 ಮತ್ತು 1,000 ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 2,000 ರುಪಾಯಿ ಮತ್ತು 500 ರುಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ (ಎಫ್‌ಐಸಿಎನ್) ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು 2016 ರ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಆದರೆ 2016 ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ನಕಲಿ ನೋಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆರ್‌ಬಿಐ ವರದಿ

Post 2016, There has been an increase in seizure of fake money, NCRB data reveal. Total ₹20.39 crore fake Indian currency notes seized in 2021. Nearly 60% of all fake money seized in the year 2021 were of Rs 2,000 denomination, the Crime in India 2021 report compiled by the National Crime Records Bureau (NCRB) shows. 2