ಬಿಸಿಯೂಟದಿಂದ ಬಿಸಿ-ಬಿಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಿಡಲು ಸಲಹೆ?

oi-Minuddin Nadaf

ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? ಬದಲಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್‌ಇಪಿ) 2020ರಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆಯು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ 7 ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಆರಂಭಿಕ ಮುಟ್ಟು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಂಜೆತನದಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಆಹಾರಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

