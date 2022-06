ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಹಕ್ಕು ರದ್ದು; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಕಾನೂನು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 26: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಗರ್ಭಪಾತ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಬೈಡನ್ ಸರಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದವರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗರ್ಭಪಾತ ಸಾಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ್ಯಂತ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ನಿಷೇಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

English summary

American Supreme Court has canceled Abortion Rights in its historical judgement. Now, know what laws in India say about abortion rights here.