ಕೇರಳ: ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೋಳಿನ ಕಸಿ ಯಶಸ್ವಿ

ರುವನಂತಪುರಂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 16: ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಸ್ತೆಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 25 ವರ್ಷದ ಅಮರೇಶ್ ಮತ್ತು 29 ವರ್ಷದ ಯೂಸಿಫ್ ಹಸನ್ ಸಯೀದ್ ಅಲ್ ಜುವೈನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನಾದರೂ ಒಂದಂಶವಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಆಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಜೂನಿಯರ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಮರೇಶ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೈ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಈಗ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

54 ವರ್ಷದ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಸಿಗಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಬೈಕ್‌ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ವಿನೋದ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜನವರಿ 4, 2022ರಂದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ವಿನೋದ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕೈಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಅಮರೇಶ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

One from Karnataka and another from Iraq, who had lost both their hands due to electric shock, were successfully transplanted at a private hospital in Kochi. This is the first case in India.