'ಪೌರತ್ವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ'; ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊರಟವರ ಕಥೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 9: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದ 800 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಕಳೆದ 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೀಮಂತ್ ಲೋಕ ಸಂಘಟನೆ(ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್) ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

"ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಭಾರತದ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು SLS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಸಿಂಗ್ ಸೋಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತಾ?, ಪೌರತ್ವ ಸಿಗದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳೇನು?, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?, ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

800 Pakistani Hindus in Rajasthan, who came to India seeking citizenship on the basis of religious persecution, returned to the neighbouring country in 2021, according to Seemant Lok Sangathan (SLS).