ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಭಯ: 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಜೇನುನೊಣ ಕೊಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

oi-Naveenkumar N

ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜಗತ್ತು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ?, ಹೌದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಳಗಳಿಂದ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ವರೋವಾ ಮಿಟೆ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಜೇನು ನೊಣಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ವರೋವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ಹುಳವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಹುಳಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗವನ್ನು ವರೊಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರೋವಾ ಮಿಟೆ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಾವಲಂಬಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಗ್ನೇಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

English summary

Varroa destructor is an external parasitic mite that attacks and feeds on the honey bees. The disease caused by the mites is called varroosis. The varroa mite can reproduce only in a honeybee colony.