Fact Check: 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಾಪಸಾದರೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಲ್ಲ

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋದ (ಪಿಐಬಿ) ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಭಾಗವು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಕುರಿತು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಂದೇಶ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತಂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಒಮ್ಮೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2008 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು, 2008 ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುದಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು 2008 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ 2022-23 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 315 ರುಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್‌ನ ಸೌಲಭ್ಯವು ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಟೋಲ್‌ನಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಶುಲ್ಕ (ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2008 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾಜಾ, ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮುಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

A social media post claiming that people travelling on the national highways from now on will not require to pay any toll tax if the return journey is done within 12 hours. After Post went viral The Press Information Bureau's (PIB) fact-checking department has clarified that there is no such order being issued by the government and the viral message on relaxation of tall tax is indeed fake.