Fact check: ಮೋದಿ ಜರ್ಮನ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಫೋಟೋ?

ನವದೆಹಲಿ ಮೇ 06: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಓಲಾಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದೀಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಚಿತ್ರವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಚಾನ್ಸಲರ್ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಓಲಾಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ 'ನೀವು ನೆಹರುವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಸುತ್ತೀರಿ? ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಹಾರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟರ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 3 ಮೇ 2022 ರಂದು ಮೋದಿ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಅವರ ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಹರೂ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಓಲಾಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನೆಹರೂ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

