Fact check: ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಹೊಸ ಪತ್ನಿ?

Fact Check

oi-Sunitha B

ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತ ವಧುವಿನ ಹೆಸರು ಡಾ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್. ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯು 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 'ಇದು ಸಿಎಂ ಮಾನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪತ್ನಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆ ಸಿಎಂ ಮಾನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪತ್ನಿಯೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2020 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ MERI ಕಾಲೇಜಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದು ಮಾನ್‌ನ ನಿಶ್ಚಿತ ವರ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ "ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಅವರ ಹೊಸ ಪತ್ನಿ'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹಿಳೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು AFWA ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

AFWA ತನಿಖೆ

ಎಎನ್‌ಐ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ತನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮದುವೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Punjab CM Bhagwant Mann will get married in a close private ceremony at his house in Chandigarh tomorrow with Dr Gurpreet Kaur. CM Delhi & AAP National convener Arvind Kejriwal will be in attendance. CM Mann was divorced from his earlier marriage almost 6 years back.



(file pic) pic.twitter.com/tC3Zd2LGfv