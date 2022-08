ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಡೇ- ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹತ್ವ

Astrology

ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 1, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ದಿನ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇದೆ.

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಎಂಬುದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ಒಂದೊಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಜಾಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ವೆಬ್ ಶಕ್ತಿಯ ಆಳ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು..!

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಣಜ. ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆದುಹೋಗಿದೆ.

ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನಕೋಶವನ್ನು ಜನರ ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

