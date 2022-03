Surya Gochar: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಗಹವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ, ಕಳತ್ರ, ಮಂತ್ರಪದವಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಸಾರ, ಶಯನ, ಕವಿತ್ವ, ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ, ಸಂಗೀತ, ಕಾಮವನ್ನು ಪ್ರನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರಗ್ರಹವು ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಶುಕ್ರಗ್ರಹವು ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹನ್ನೆರೆಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಅಶು ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆತ್ಮ. ಇದನ್ನು ತಂದೆಯ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿ(ಸೂರ್ಯ) ಮತ್ತು ನೀರಿನ(ಮೀನ) ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 15,2022 ರಂದು 12.31 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.56 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವ ರಾಶಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಅಧಿಕಾರ, ಆಜ್ಞೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರಾಶಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

English summary

Surya Rashi Parivartan march 2022 in meena Rashi; Sun Transit in Pisces Effects on Zodiac Signs in Kannada: The Sun Transit in Pisces will take place on 15 March 2021. Learn about remedies to perform in Kannada.