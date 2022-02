ಫೆ.19 ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಅಸ್ತಂಗತನಾಗಲಿರುವ ಗುರು: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಭಾವ

Astrology

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಸ್ತಂಗತ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2022 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ಶನಿಯು ಆಳುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಂಗಳವು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎದರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗುರು ಗ್ರಹ ಮಕ್ಕಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುರ್ಬಲ ಗುರುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉನ್ನತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಬಲ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಅಸ್ತಂಗತನಾಗಲಿರುವ ಗುರು: ಸಮಯ

ಗುರುಗ್ರಹ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2022 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಂಗತವಾಗುವುದು. ಶನಿವಾರ 11:13 AM ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 20, 2022 ರಂದು ಭಾನುವಾರ 9:35 AM ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2022 ರಂದು ಗುರು ದಹನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಂಗಳಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಗುರು ಗ್ರಹ ಮಾರ್ಚ್ 20, 2022 ರಂದು ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉತ್ಕರ್ಷವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ದಹನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

