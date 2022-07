ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗೆ ರೈತರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದ ಯೂರಿಯಾ: ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ

Agriculture

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಜು.13: ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕೃಷಿ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 266 ರೂ (45 ಕೆಜಿ) ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ 2,700 ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಶೀಘ್ರವೇ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನೀತಿ: ಮನೋಜ್ ಅಹುಜಾ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 13-14 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ಯಮವು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕೃಷಿ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣವು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು; ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ

ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ರಾಳ/ಅಂಟು, ಪ್ಲೈವುಡ್, ಕ್ರೋಕರಿ, ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಜಾನುವಾರು, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇವು ಲೇಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇವಿನ ಲೇಪನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಪ್ಪಾದ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲಾಖೆಯು ಗೊಬ್ಬರ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ದುರುಪಯೋಗ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಹಠಾತ್ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇದುವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ 64.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 5.14 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರೂ. 7.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 25,000 ಕೃಷಿ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ದಾಸ್ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯಿದೆ, 2017 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

An official said the Center has launched a nationwide drive to prevent diversion of around 10 lakh tonnes of agricultural grade urea per year for industrial use, leading to subsidy leakage of around Rs 6,000 crore.