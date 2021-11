ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಸಿಗದು!?

Comprehensive Story

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 22: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಭಾವ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಗಮಾಲೆಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ತದನಂತರ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ -ವಿ ಎಂಬುದು "ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನೋಂದಾಯಿತ ಲಸಿಕೆ" ಆಯಿತು.

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೇ 1ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕು 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 116 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ -ವಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 11.13 ಲಕ್ಷವಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅನುಮೋದಿತ ಲಸಿಕೆಯ ಬಳಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇನು?, ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೇ? ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೇ ದೋಷ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

English summary

Slower than anticipated production of the second dose of Sputnik V, heavy cold storage requirements, pending WHO approval, and low demand at private hospitals have put brakes on the complete rollout of the Sputnik v vaccine in India.