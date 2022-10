'ತೊಡಿಕಾನ'... ಇದು ಕಾನನದ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ತಾಣ!; ತೆರಳುವುದು ಹೇಗೆ?

Travel

ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿ ನಿಂತಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆಯ ಕಂಪು... ಜುಳುಜುಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹರಿಯುವ ಪಯಶ್ವಿನಿ ನದಿ... ಅದರಾಚೆಗೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತ... ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ಸ್ಯ ರಾಶಿ.. ನಿಸರ್ಗದ ನಿಶಬ್ದತೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಬರುವ ಗಂಟೆಯ ನಿನಾದ... ಇಂತಹದೊಂದು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರ ತಾಣವಾಗಿರುವ ತೊಡಿಕಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು.

ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ, ತೋಟಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಂದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಗುಲ, ಮತ್ಸ್ಯ ತಟಾಕ, ದೇವರಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತದಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ ಇದು "ತಡಿ" ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲು "ಕಾನ" ಅಂದರೆ ಕಾಡು. ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ತಡಿಕಾನ'ವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಿಕಾನವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತೊಡಿಕಾನ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಕಥೆಗಳು ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ವ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶಿವ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಗುಲದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಿದೆ.

Thodikana Travel Guide : Thodikana is in the Sullia taluk of Dakshina Kannada district, about 100 km from Mangalore city, broder of Kodagu district. Know best places to visit, attractions and how to reach.