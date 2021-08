Body shaming ಭಯಬಿಡಿ; ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ

Psychology

oi-Mahesh Malnad

ಶ್ವೇತ ಅತ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹುಡುಗಿ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕು. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಗೋಡೆಗಳು ಅವಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮೌನವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಕೋಣೆ ಇಂದ ಹೊರ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಹೊರ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವಳ ಶ್ಯಾಮಲ ಮೈ ಬಣ್ಣ. ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಿಳುಪಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಹಾಗಿಲ್ಲಾ? ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ತನಗೆ ಶ್ವೇತ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರಿ ಎಂದು ಆಗಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಮರುದಿನವೇ ತಂದು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆ.

ಹರ್ಷನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಡುಮ್ಮ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯೋದು. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ದಪ್ಪಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಮಾಡುವ ಊಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣು. ಸಂಕೋಚದಿಂದಲೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಳಗೊಳಗೇ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ತನ್ನ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇತರರನ್ನೂ ನಗಿಸಿ ತಾನೂ ನಗುತ್ತಾನೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ; ಕಾರುಗಳ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ...

ಗಿರೀಶ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೋಪ. ಸಪೂರ ದೇಹ ಇರುವ ಕಾರಣ , ತಿರಸ್ಕೃತನಾದರೆ ಎಂಬ ಭಯ. ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಂಡಾಗ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುವರೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ.

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂತಹ ಅನೇಕರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೈಬಣ್ಣ, ಎತ್ತರ, ಗಾತ್ತ, ತೂಕ, ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗೆಗಿನ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

English summary

What is Body shaming? how to Face and Over come it? Article by Rekha Belvadi. Body shaming is a kind of bullying, humiliating another individual's body shape or size.