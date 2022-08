Psychology

oi-Vijayasarathi SN

"ಬನ್ರೀ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೂಣು"

'ಟೈಮ್ ಇಲ್ರೀಯಪ್ಪಾ...'

"ತಗೋರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಚಲೋ ಅದಾ"

'ಓದೋಕ್ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ರಿ...'

ನೀವು ಯಾರಿಗೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿನೋಡಿ, ಬಹುತೇಕ ಇಂಥವೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ... ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುತ್ತೇವೆ, ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಗಂಟೆ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್‌ನಂತಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೋರೋ ಬೋರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೇ ಬಾರದಂತಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

English summary

If you want to break the shackles, divide the taks into small ones. Take few minutes to do these small tasks. Know more here.