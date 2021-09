Psychology: “ವಯಸ್ಸು” ಆಯ್ತು ಬಿಡು; ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ (ಬ್ರಾಕೆಟ್) ಬೇಕೇ?

Psychology

oi-Mahesh Malnad

''ಇಲ್ಲಾ .. ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಚಾಕಲೇಟನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ,'' ಎಂದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ವರುಣ್... ವಯಸ್ಸಾದವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಚಾಕಲೇಟನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಚಾಕಲೇಟು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ''ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಾಕಲೇಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮೂವತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕ್ರೀಡೆ ಇಂದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಆ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ನಲವತ್ತೇ ಕೊನೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಬಿಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂದೇ ಶ್ವೇತ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

ಆದರೆ ಮೂವತ್ತೈದರೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಬಿಡೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದಾ! ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 35ರ ಹರೆಯದ ರಾಮು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾದ.

ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ತೈದು ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ಎಂದು ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮೊಮ್ಮಗ ತಾತ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ‌.

ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು ಗೊಂದಲಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ , ಬದುಕಿನ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಸರಪಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ''ವಯಸ್ಸಿನ'' ನಿಯಮಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ದೈಹಿಕ, ಬೌಧಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೀಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಸನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

Age is no barrier.. Its the limitation you put on our mind. Active Aging in Very Old Age and the Relevance of Psychological Aspects. Know more.