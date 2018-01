ವರುಣಾಭಿಷೇಕದ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಜೆ!

Article

ವೆಂಕಟ್, ಸಿಂಗಪುರ

Subscribe to Oneindia Kannada

ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಳ ಪರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತೋರಲು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ "It's... So FUN, you are ಸೊ.... lucky to have such games"! ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳುವುದನ್ನು, ಕೇಳಿ ನಕ್ಕೆ, ಹೌದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು luckyನೇ!

English summary

It was fun all the way. Kids, elders, men, women enthusiastically participated in sports event conducted by Singapore Kannada Sangha on January 20. The rain did not dampen the spirits of the participants.