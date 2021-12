ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತ ಬಲಿ: ಯುಎಸ್ ವರದಿ

Washington

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21: ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೋಮವಾರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೋವಿಡ್ -19 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಾವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೃತನು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಕೌಂಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸಾವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಬಲಿಪಶು, 50-60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ಕಾರಣ COVID-19 ನಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೌಂಟಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಲೀನಾ ಹಿಡಾಲ್ಗೊ ಅವರು ಈ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ದಯವಿಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋದಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ" ಎಂದು ಹಿಡಾಲ್ಗೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೊರೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.73 ನಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಿಡಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಾವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 104 ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ರಾಬ್ ಸೋಮವಾರ ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಡಿಯೊಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 200 ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಸುಮಾರು 200 ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 77 ರೋಗಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 54 ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ 20, ಕರ್ನಾಟಕ 19, ರಾಜಸ್ಥಾನ 18, ಕೇರಳ 15 ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5,326 ಹೊಸ ಕೊರೊನವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,47,52,164 ಆಗಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 79,097 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 453 ಹೊಸ ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 4,78,007 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 54 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಕೊರೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳ ದೈನಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2020 ರಂದು 20-ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು, ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು 30 ಲಕ್ಷ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು 40 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು 50 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು 60 ಲಕ್ಷ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು 70 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು 80 ಲಕ್ಷ, ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು 90 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 4 ರಂದು 2 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 23 ರಂದು 3 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಭೀಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

