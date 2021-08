ಡೆಲ್ಟಾ ದಾಳಿ: 2.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರಿರುವ ಯುಎಸ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಐಸಿಯು ಬೆಡ್‌ ಬಾಕಿ!

Washington

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌, ಆ.09: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ರೂಪಾಂತರ ಡೆಲ್ಟಾ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಒಂದು ಅಂಕಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಯುಎಸ್‌ನ ನಗರ ಆಸ್ಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿ "ಭೀಕರ" ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಆಸ್ಟಿನ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಡ್‌ ಕೊರತೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಆರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 313 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. "ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೆಸ್ಮಾರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

"ದುರಂತ" ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

