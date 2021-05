ಅಮೆರಿಕದ ಓಹಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್, ಕನಿಷ್ಠ 3 ಮಂದಿ ಸಾವು

Washington

oi-Nayana Bj

ಮಾಸ್ಕೋ, ಮೇ 25: ಅಮೆರಿಕ ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ವೆಸ್ಟ್ ಜಾಫರ್ ಸನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಲಂಬಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, 9 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಬಂಧನ

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಓಹಿಯೋ ಅಪರಾಧ ಬ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಕೌಂಟಿ ಷರೀಫ್‍ ಕಚೇರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾರಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.



ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್‍ ವೊಂದರ ಸಮೀಪದಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಜೆ 5.27ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್‍ ಜಫರ್‍ ಸನ್‍ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್‍ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೂರು ಶವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹಲವು ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾವೀಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದು ದರೋಡೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ದಾಳಿಯೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

At least five people were found dead from a shooting on Monday in West Jefferson, Ohio, a suburb of the state's capital and largest city, Columbus, according to local media