Washington

oi-Mahesh Malnad

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ.6: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಬಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ನೆವಾಡ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರಿಝೋನಾಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಗೆದ್ದವರು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಬಹುದು.

Joe Biden took a narrow lead over Donald Trump in the battleground state of Georgia for the first time early on Friday, putting the White House within his reach as it and other undecided states continue to count ballots https://t.co/Ga1B3HWJwx